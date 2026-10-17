  1. Accueil
  2. Le site
  3. MDCU
  4. Les numéros #1 de la VO #44 (The Demon, Batman of two worlds, Venom, Infernal Hulk Vs Wolverine)
MDCU

Les numéros #1 de la VO #44 (The Demon, Batman of two worlds, Venom, Infernal Hulk Vs Wolverine)

Par Jeff 17/10/2026 09:25 0
Qu'en avons-nous pensé ?

Place à nos dernières lectures VO. Une rubrique idéale pour tâter le terrain et commencer à se faire une idée de ce qui pourrait arriver prochainement en France. Voici les titres du jour :

  • The Demon
  • Batman of two worlds
  • Venom
  • The Infernal Hulk vs Wolverine

 

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

La rédac vous recommande

DC Comics

Comment s'en est sortie la Batwoman de la CW ?

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0