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MDCU

New York Comic-Con 2026 : les annonces à retenir

Par Jeff 16/10/2026 20:37 0
Que faut-il en retenir ?

 

Du 08 au 11 octobre c'était la New York Comic-Con. Après ce week-end riche en annonces, il est temps de voir ce qu'il faut en retenir !

 

 

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

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