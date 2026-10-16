New York Comic-Con 2026 : les annonces à retenir

Que faut-il en retenir ?
Du 08 au 11 octobre c'était la New York Comic-Con. Après ce week-end riche en annonces, il est temps de voir ce qu'il faut en retenir !
Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.
Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :
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