[NYCC] Barbie revient en comics chez Dark Horse

Parce que... pourquoi pas ?

La NYCC est terminée, mais il reste une petite annonce qui a son importance (ou pas). Barbie aura le droit à une nouvelle série de comics ! La série Barbie: Together in Time, composée de 6 numéros, marque le début de la collaboration entre l'éditeur Dark Horse et la marque de jouet Mattel. Car oui, il devrait y en avoir d'autres. Cette nouvelle série sera écrite par Ben Kahn (Renegade Rule, Mr. Muffins: Defender of the Stars) et dessinée par Natalie Nardozza. Le premier numéro proposera une couverture principale de Bowen McCurdy, avec des variantes de Laia Lopez, Gretel Lusky et Paulina Ganucheau.

Voici le synopsis :

Quand Barbie et Ken font une surprise à Barbie pendant son stage scientifique, ils ne s'attendent pas à l'accueil glacial qu'ils reçoivent. Blessé, Ken s'égare dans un test du supercollisionneur et disparaît ! Avec l'aide de leur mentor, la Dre von Science, Barbie et Barbie doivent suivre l'énergie temporelle de Ken à travers différents lieux et époques pour la récupérer et ramener leur ami dans le présent. Mais accéder à cette énergie ne sera pas chose facile !

Comme dans le film, plusieurs gammes de Barbie seront de l'aventure. En effet, chaque numéro explorera une époque différente et mettra en scène des poupées Barbie historiques. Si l'idée est bien exploitée, ce sera marrant, mais ça peut vite virer vers le catalogue de jouet... Barbie: Together in Time #1 sortira le 10 février 2027, au prix de 4,99 $.