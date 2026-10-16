Le boss de Marvel Television déclare s'être battu pour Wonder Man

Mais finalement... nop

Il a parlé de Daredevil: Born Again, mais il a également parlé de Wonder Man. Et si cette série a été annulée il y a plus longtemps que celle autour du démon de Hell's Kitchen, visiblement, Brad Winderbaum n'est toujours pas parvenu à se faire une raison. Vous trouverez, ci-dessous, ce qu'a déclaré le boss de Marvel Television concernant la validation puis l'annulation de Wonder Man.

Je me suis battu pour ce projet ; je ne sais pas trop quoi dire. C'est compliqué. Parfois, on a l'impression d'être invincible et de pouvoir créer tout ce qu'on veut ; d'autres fois, on n'a aucune marge de manœuvre, car on est soumis à des forces de marché que je comprends à peine. Mais, sur le plan créatif, c'est l'une des meilleures équipes avec lesquelles j'aie jamais travaillé. J'adore cette distribution, j'adore Destin [Daniel Cretton], j'adore Andrew [Guest]. Je me suis battu pour cette série, nous nous sommes tous battus. Chez Marvel, tout le monde voulait qu'elle voie le jour. Peut-être suis-je un idiot, mais je garde l'espoir qu'un miracle se produise et qu'il soit possible, à terme, de concrétiser quelque chose.

Que pensez-vous de cette déclaration ? Auriez-vous aimé avoir une deuxième saison de Wonder Man ?