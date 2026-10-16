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[Preview] Jean Grey #1

Par Adrien L. Source: Bleeding Cool 16/10/2026 14:30 0
Le PHÉNIX fonce vers la Terre. Jean Grey est consumée par les flammes.

La preview de Jean Grey #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Jed MacKay et est dessiné par Roge Antonio. Edité par Marvel, il sortira le mercredi 25 novembre pour 4.99$.

En flammes lors de sa rentrée atmosphérique, au lendemain de DNX ! Le PHÉNIX fonce vers la Terre. JEAN GREY est consumée par les flammes. À son arrivée, réduira-t-elle en cendres tout ce qu’elle touche… ou parviendra-t-elle à garder le contrôle de cette force — capable de donner la vie comme de la reprendre — qui parcourt tout son être ? Dans la foulée de DNX, un nouveau chapitre pour Jean Grey et les X-MEN commence ICI ET MAINTENANT !

En manque de lecture ? Voici quelques conseils :

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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