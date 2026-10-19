Mais toujours pas de date précise

MAJ du 19/10 :

Le co-président de DC Studios, Peter Safran, a pris une fois encore la parole afin de parler des futurs projets animés de DC Comics. Cette fois, il s'est focalisé sur la série animée Mister Miracle mais, surtout, il en a profité pour donner une date de sortie. 'Fin... une date... disons plutôt une année de sortie. Voici ce qu'il a déclaré :

Nous n'avons pas annoncé de date pour cette série. Mais nous avons déjà bien avancés. Je veux dire, nous avons déjà les animatics pour l'ensemble de la saison. Mais je pense que, dans notre esprit, on s'était toujours dit que la série serait proposée en 2028.

Autre point intéressant, le co-président a également déclaré que si cela fonctionne, il était tout-à-fait envisageable d'aller plus loin et donc, de dépasser le comics originel.

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Il faut bien avouer que les mises à jour concernant les projets animés du DCU sont assez rares. Oui, ils ont annoncé un projet Absolute Batman et un projet Joker: Laugh Riot mais qu'en est-il de tous les autres ? Quid de Creature Commandos, my adventures with Green Lantern et j'en passe ?

Bonne nouvelle, le co-président de DC Studios, Peter Safran, a pris les choses en main. Nous avons donc droit à un petit état des lieux. Voici ce qu'il a déclaré à IGN concernant la saison 2 de Creature Commandos, Mister Miracle, My Adventures with Green Lantern, Starfire et DC Super Powers :

Sur le plan créatif, ces projets sont déjà bien avancés. Nous sommes donc très enthousiastes, car nous adorons l’animation ; c’est une forme d’art que nous affectionnons particulièrement, et le fait de proposer un catalogue aussi riche est tout simplement fantastique.

A l'inverse, et sans grande surprise, il a également indiqué que Joker : Laugh Riot était dans une phase préliminaire de développement dans le sens où ils "travaillaient encore sur les scénarios".

Quel est le projet animé que vous attendez le plus ?