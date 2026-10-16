Peter Safran fait le point sur les projets animés du DCU

Mais toujours pas de date précise

Il faut bien avouer que les mises à jour concernant les projets animés du DCU sont assez rares. Oui, ils ont annoncé un projet Absolute Batman et un projet Joker: Laugh Riot mais qu'en est-il de tous les autres ? Quid de Creature Commandos, my adventures with Green Lantern et j'en passe ?

Bonne nouvelle, le co-président de DC Studios, Peter Safran, a pris les choses en main. Nous avons donc droit à un petit état des lieux. Voici ce qu'il a déclaré à IGN concernant la saison 2 de Creature Commandos, Mister Miracle, My Adventures with Green Lantern, Starfire et DC Super Powers :

Sur le plan créatif, ces projets sont déjà bien avancés. Nous sommes donc très enthousiastes, car nous adorons l’animation ; c’est une forme d’art que nous affectionnons particulièrement, et le fait de proposer un catalogue aussi riche est tout simplement fantastique.

A l'inverse, et sans grande surprise, il a également indiqué que Joker : Laugh Riot était dans une phase préliminaire de développement dans le sens où ils "travaillaient encore sur les scénarios".

Quel est le projet animé que vous attendez le plus ?