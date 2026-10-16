Marvel : le retour du personnage mort depuis 20 ans est confirmé

Visiblement, ils l'ont fait !

Attention, cette news contient des spoilers. Si vous n'avez pas lu les titres Marvel sortis ce mercredi 14 octobre, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

Une fois encore, le petit doigt de Bleeding Cool ne s'était pas trompé. Dans le dernier Iron Man en date soit dans Iron Man #10, Happy Hogan a bel et bien fait son retour. Si nous ignorons encore comment ce retour a été rendu possible, nous savons d'ores et déjà qu'il se faisait passer pour Citizen V.

Autre fait intéressant, ce retour semble également annoncer un changement plus profond. En effet, la révélation passée, Tony Stark et Happy Hogan ont eu une petite explication. Et les deux hommes ne semblent pas du tout d'accord sur un point : Howard Stark. Selon Happy Hogan, les souvenirs de Tony concernant son père sont tout simplement erronés. Il explique que Pepper et lui n'ont jamais vraiment voulu le contredire mais que sa vision des choses est fausse et qu'Howard n'était pas le saint que Tony semblait croire. Là où cela devient intéressant, c'est que, toujours selon Happy, ce n'est pas tant Tony qui serait dans l'erreur. C'est plutôt quelqu'un qui serait en train de jouer avec les souvenirs de Tony. Bien sûr, Tony a du mal à prendre en compte l'avis d'un mec qui revient comme une fleur après s'être fait passer pour mort aussi longtemps.

La suite de l'histoire, c'est dans Iron Man #11 écrit par Joshua Williamson et dessiné par Luca Maresca.

Pour rappel, aux dernières nouvelles, Hogan avait trouvé la mort lors de Civil War soit en 2007. Hogan était attaqué par Spymaster, qui cherchait à l'utiliser comme appât pour attirer Iron Man. Mais lorsque Spymaster menaça de tuer Pepper, Hogan l'attrapa par le cou et ils firent une chute de plusieurs étages. Hogan tomba dans un coma végétatif et Tony Stark mit fin à ses jours à la demande de Pepper. A présent, reste à savoir ce que Marvel va changer dans ce récit pour expliquer le retour du personnage.