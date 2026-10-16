Selon le boss de Marvel TV, Brad Winderbaum, il était prévu que Daredevil s'arrête à la saison 3

Nouveau son de cloche

Comme vous le savez sans doute déjà, la série Daredevil: Born Again a été annulée. Aucune raison officielle n'a été avancée jusque-là mais, officieusement, plusieurs sources s'accordent à dire que les audiences n'étaient tout simplement plus au rendez-vous.

Aujourd'hui, c'est pourtant un nouveau son de cloche que nous avons. En effet, pour la première fois, le boss de Marvel TV, Brad Winderbaum, a pris la parole sur le sujet.

Voici ce qu'il a déclaré :

L'idée a toujours été de faire une troisième saison pour en faire le point culminant. Selon notre vision des choses, la série originale compte trois saisons, et Born Again en compte également trois. C’est un peu comme des recueils - des collections que l’on peut ranger sur ses étagères.

Que l'on soit d'accord ou non, la déclaration est claire. Par contre, la suivante l'est déjà un peu moins. En effet, il a ensuite été demandé à Winderbaum si la série reviendrait un jour. Et sa réponse semble contredire la réponse précédente. Voyez plutôt :

J'ai eu le sentiment de faire partie de la campagne "#SaveDaredevil". C'est intéressant, Internet... ce n'est plus ce que c'était, même il y a quelques années, quand on pouvait organiser une campagne pour aboutir à une telle réalisation. "#SaveDaredevil", c'est formidable, mais il nous faudrait aussi un hashtag "#WatchDaredevil". Mon principal levier - et je le répète sans cesse - ce sont les chiffres d'audience réels. C'est ce que les gens regardent ; c'est là que je puise le pouvoir de concrétiser ou non un projet. Tout ce que je veux, c'est que les gens regardent la série.

Vous l'aurez compris, ce deuxième discours tend déjà bien plus vers la raison qui avait été avancée jusque-là à savoir... les audiences. Vous voulez que cela soit encore plus compliqué ? Y'a qu'à demander. Voici sa troisième et dernière déclaration sur le sujet :

Voici comment nous envisagions les choses : la série originale compte trois saisons. Born Again, trois saisons... et ensuite, nous ferons une pause pour réfléchir à la suite du parcours du personnage.

Voilà... l'avantage de ce type de discours, c'est que tout le monde peut y trouver ce qu'il désire.