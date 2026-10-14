Le showrunner de VisionQuest, Terry Matalas, est partant pour adapter Avengers: The Children's Crusade

Mais est-ce que Marvel est partant ?

Les deux premiers épisodes de VisionQuest viennent de sortir. Sans surprise, les acteurs et les équipes créatives sont donc sous les projecteurs. Et ce n'est pas le showrunner Terry Matalas qui va nous contredire. Lors d'un entretien avec ScreenRant, il a d'ores et déjà été interrogé sur la suite de ses aventures du côté de Marvel Studios. Voici ce qu'il a répondu :

Je ne peux pas vraiment en dire trop. Rien ne me plairait davantage que de continuer à jouer dans ce bac à sable. Vision, Ultron et la famille Maximoff font désormais partie de mon ADN. Ils font partie intégrante de moi. Il y a aussi d'autres personnages du MCU qui comptent énormément pour moi ; j'adorerais donc continuer à travailler avec Marvel. C'est une collaboration incroyable avec toute l'équipe, et elle le reste.

Vous l'aurez compris, il n'est pas venu de lui-même sur le sujet d'Avengers: The Children's Crusade. C'est ScreenRant qui est venu sur sujet en demandant à Matalas si le récit ne serait pas une suite idéale à VisionQuest. A cela, le showrunner a répondu :

Écoutez, c'est au responsable de Marvel d'en décider. Rien ne me ferait plus plaisir que de réaliser un tel projet. J'adorerais ça. À condition que le reste de la famille puisse être de la partie - ce qui pourrait inclure Ultron. Encore une fois, rien n'est en préparation pour l'instant, mais j'en serais ravi.

Aimeriez-vous voir une adaptation de ce récit ?

Pour ceux qui ne connaitraient pas ce récit, sachez que Panini Comics devrait le rééditer à la fin de l'année. Nous ne pouvons que vous le conseiller.