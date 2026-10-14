[Preview] Archie Vs Terminator #1

Le crossover auquel personne ne s'attendait est arrivé !

La preview d'Archie Vs Terminator #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Rory McConville et est dessiné par Steven et Lily Butler. Edité par Dynamite, il sort aujourd'hui pour 4.99$. Pour rappel, la mini-série tiendra en quatre numéros.

Le crossover auquel personne ne s'attendait est arrivé ! Lorsque John Connor, alors adolescent, s'inscrit au lycée de Riverdale, Archie et sa bande se retrouvent rapidement dans le collimateur d'un Terminator !