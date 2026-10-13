Un nouveau poster pour Avengers: Doomsday avec de nombreux super-héros face aux Sentinelles de Doom

La promo continue !

Un nouveau poster à l'internationnal pour Avengers: Doomsday a été dévoilé. D'ordinaire, par manque de temps, nous ne traitons pas forcément ce genre de news mais dans le sens où l'affiche vaut le détour, nous avons tout de même décidé de prendre quelques instants pour vous la présenter.

Bon, dans les faits, il n'y a rien de révolutionnaire : le titre du film, la date de sortie, le logo Marvel Studios et une image... mais quelle image ! Nous pouvons y voir Loki, Bucky, Charles Xavier, Captain America, Steve Rogers, Mr Fantastic, Thor ou encore Cyclope livrer bataille contre les Sentinelles de Doom qui, de son côté, semble observer la scène comme si les personnages n'étaient que des jouets.

La voici :

Voilà... l'enthousiasme étant retombé, nous pouvons de nouveau attendre la sortie du film le 18 décembre 2026.