[NYCC] Marvel annonce The Regulators par Mikki Kendall et Georges Jeanty

Kendall va pouvoir développer les mutants appelés les Regulators

Bon, nous disons que c'est Marvel qui a fait l'annonce mais il s'agit plus particulièrement de Gail Simone. Et c'est encore et toujours lors de la Comic Con que cela s'est passé. Mikki Kendall et Georges Jeanty vont faire équipe afin de réaliser une mini-série The Regulators. Composée de cinq numéros, la série se focalisera, comme son nom l'indique, sur les Regulators, des mutants du tournant du siècle ayant vécu à Haven House, un refuge façonné par la haine envers les mutants et le racisme américain à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Les personnages ont été introduits dans Uncanny X-Men Annual #1 paru en avril et déjà co-écrit par Mikki Kendall.

Voici la première cover :

La série débutera en février 2027.