[NYCC] Star Wars/Marvel : Hope Assembles : premières images !

Et autres bonnes nouvelles

Plusieurs informations sont tombées autour du crossover Star Wars/Marvel : Hope Assembles lors de la Comic Con. Mais avant de parler informations, parlons images. En effet, sachez que les premières images ont été dévoilées lors de l'évènement de New-York ! Pour la première fois, nous pouvons donc voir un Imperial Destroyer canarder la Terre dont les habitants sont protégés par les plus grands héros de la Maison des idées. Voici les images :

Côté informations, on peut noter que la série est passée de cinq à six numéros, que les évènements auront lieu dans la continuité Marvel 616 et qu'un défi LEGO a été mis en place. Le principe ? Faire des créations issues de personnages, de véhicules et de scènes en fusionnant les deux univers, bien évidemment. Les hypothétiques gagnants pourraient ensuite voir leurs créations devenir des sets officiels. Vous avez jusqu'au 12 novembre 2026 pour participer tandis que les fans pourront commencer à voter à partir du 8 décembre 2026.