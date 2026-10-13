[Preview] Venom #1

Eddie Brock et Venom sont réunis, et quel bonheur !

La preview de Venom #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Charles Soule et est dessiné par Tommaso Bianchi. La cover est signée Davide Paratore et les variant covers Nick Bradshaw ou encore John Romia Jr. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 14 octobre pour 4.99$.

ILS SONT VENOM ! Eddie Brock et Venom sont réunis, et quel bonheur ! Après des années de séparation, ILS SONT À NOUVEAU VENOM, et Eddie ne compte pas laisser passer cette chance. Il est déterminé à être l'hôte idéal pour le symbiote et à devenir le héros qu'il sait pouvoir être... et il ne laissera aucun autre super-héros prétendre le contraire ! Le scénariste Charles Soule (DAREDEVIL, STAR WARS) et le dessinateur Tommaso Bianchi (DAREDEVIL/PUNISHER: THE DEVIL'S TRIGGER, THUNDERBOLTS) s'associent pour nous raconter cette histoire où deux êtres ne font plus qu'un !

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