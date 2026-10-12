[NYCC] X-Orcists devient une série régulière

Marvel donne sa confiance

Il n'y a pas que chez DC que des mini-séries deviennent des séries régulières ! Vous vous souvenez de la série X-Orcists ? Elle avait été annoncée en août pour une sortie en septembre. Il s'agissait d'une mini-série en 5 numéros. Et bien, le nouvel éditeur en chef de Marvel, Steve Wacker, a déclaré lors de la NYCC que la série devenait régulière, avant même la publication du premier numéro.

X-Orcists, scénarisé par Ashley Allen et dessiné par Germán Peralta, réunit l'équipe créative de la récente série Magik et de Magik & Colossus. La série met en scène Magik rassemblant une équipe mystique pour affronter une menace démoniaque venue du Limbo. Nous savions qu'il y aurait le Fléau (Juggernaut) et Madelyne Pryor. Mais maintenant, nous apprenons que Bloodline, la fille de Blade, rejoint l'équipe au #2, et au #3, ce sera Elsa Bloodstone. Voici le synopsis de ce troisième numéro :

Les X-Orcists s'enfoncent davantage dans les marais mystiques ! Ils sont sur la piste du terrifiant Mawhound, un démon des Limbes capable de posséder les gens et d'amplifier leurs pouvoirs. En chemin, Magik, Madelyne Pryor, Juggernaut et Bloodline recrutent une nouvelle alliée - la chasseuse de monstres ultime, ELSA BLOODSTONE ! Mais cela suffira-t-il à arrêter une menace de niveau Oméga ?