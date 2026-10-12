[Preview] Captain Britain 50th Anniversary #1

Ne manquez pas ce regard unique sur ces jumeaux hors du commun !

La preview de Captain Britain 50th Anniversary #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit et dessiné par de nombreux auteurs et artistes tels que Alan Davis, Chris Claremont, Dan Abnett, Paul Davidson et Kelsey Ramsay. La cover principale sera d'Alan Davis et la variant cover de David Mack. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 14 octobre pour 4.99$.

Rejoignez-nous pour célébrer le jubilé d'or de Brian et Betsy Braddock, champions du Captain Britain Corps à travers le multivers ! Chris Claremont et Paul Davidson retracent les débuts de Brian dans la défense du royaume. Alan Davis nous montre ce qui arrive lorsqu'on tente de dompter un Braddock ! Enfin, Dan Abnett et Kelsey Ramsay opposent Betsy aux forces de l'Autre-Monde. Ne manquez pas ce regard unique sur le passé, le présent et l'avenir de ces jumeaux hors du commun !

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