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DC Comics

[NYCC] DC Comics annonce une nouvelle série Starfire par Alyssa Wong et Belén Ortega

Par Adrien L. Source: Bleeding Cool 12/10/2026 14:07 0
Un mélange de Red Sonja et de One Piece

Le titre parle de lui-même. Lors de la New-York Comic Con, l'éditeur DC Comics a annoncé l'arrivée d'une nouvelle série autour du personnage Starfire. Elle sera écrite par l'autrice récompensée aux Nebula Award, World Fantasy Award et Locus Award, Alyssa Wong, et dessinée par Belén Ortega que nous avons déjà vu, notamment, du côté de Wonder Woman.

Pour le moment, nous n'avons pas d'informations supplémentaires si ce n'est que la scénariste a décrit la future série comme étant la rencontre entre les univers de Red Sonja et de One Piece.

Affaire à suivre.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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