[NYCC] Les Fantastic Four seront bientôt face... à des zombies canadiens

Une catastrophe a frappé une région (très) rurale du Canada

Vous avez bien lu ! En 2027, la première famille de super-héros de l'écurie Marvel va faire à des zombies canadiens. La chose a été annoncée lors de la Comic Con de New-York et nous avons déjà des images réalisées par Ramon Rosanas ainsi que des covers signées Humberto Ramos :

Le top départ est prévu pour Fantastic Four #22 soit pour février 2027. Voici le synopsis :

Une catastrophe a frappé une région (très) rurale du Canada : les morts se relèvent pour dévorer les vivants. Heureusement, les Quatre Fantastiques sont là pour prêter main-forte ! S'il ne sera pas aisé d'endiguer la propagation du fléau – et encore moins de le résoudre –, ils ne sont pas seuls pour autant : Wolverine est également de la partie. Mais pourquoi cette ville, et pourquoi maintenant ? Quel plan machiavélique, ourdi par une figure issue du passé des Quatre Fantastiques, pourrait être à l'origine de tout cela ? Sang, gore et aventure scientifique s'entremêlent dans cette histoire inédite des Quatre Fantastiques !

Honnêtement, le synopsis a de quoi faire peur mais bon... c'est quand même Ryan North aux commandes. Nous allons donc lui laisser le bénéfice du doute.

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO :