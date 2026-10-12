[NYCC] Stephanie Phillips et Eric Canete teasent une série secrète chez Marvel

Une future série régulière qui sort des sentiers battus ?

Lors de la New-York Comic-Con, la scénariste de Daredevil, Stephanie Phillips, a pris la parole afin d'annoncer un nouveau projet. Lequel ? Aucune idée. Oui, il y a de quoi être intrigué. La scénariste s'est contentée d'expliquer qu'elle serait accompagnée du dessinateur Eric Canete mais que, pour le reste, il faudra faire preuve de patience. Seul un work-in-progress a été dévoilé. Le voici :

La seule chose que nous savons c'est que, visiblement, le projet va sortir des sentiers battus. En effet, Phillips a expliqué que, lorsqu'ils ont présenté le projet à Tom Brevoort, ils s'attendaient à être la risée de tous et à se faire mettre à la porte. Au lieu de cela, ils sont repartis avec une commande pour une série régulière. On vous l'a dit, il y a de quoi être intrigué.