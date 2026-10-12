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[NYCC] DC Comics annonce Superboy Prime Special #1 par Joshua Williamson et Dan Mora

Par Adrien L. Source: Bleeding Cool 12/10/2026 11:11 0
Une suite à l'arc Prime Time

Pour comprendre le pourquoi du comment de cette annonce, il faut être à jour dans la série Superman écrit par Joshua Williamson et Dan Mora. Lors de l'arc Prime Time, ces derniers mettent en avant le personnage de Superboy Prime, un super-vilain alors connu pour ses interventions dans Crisis on Infinite Earths, Infinite Crisis ou encore Sinestro Corps War devenu un super-héros suite aux évènements de Dark Nights: Death Metal. Dans cet arc, il endossait le rôle de protecteur de Metropolis suite à la disparition de Superman après les événements de DC K.O.. Un arc qui fait sens au niveau du scénario mais qui a également été perturbant du fait qu'il mettait souvent en avant la tendance du personnage à briser le quatrième mur. 

Le numéro spécial annoncé lors de la Comic Con sera donc dans la continuité de ses évènements. Visiblement, nous retrouverons le personnage ainsi que sa passion dévorante pour les comics puisqu'il semblerait qu'il ait repris son travail chez Midtown Comics, la chaîne de boutiques de comics de Metropolis... Rien de bien surprenant lorsque l'on sait que Joshua Williamson a déjà expliqué qu'il trouvait utile d'exploiter le point de vue de fan de comics du personnage pour explorer l'univers DC sous un angle différent.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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