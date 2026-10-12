[NYCC] Zatanna devient une série régulière (et Jamal Campbell est toujours sur le scénario)

It's a kind of magic

Ce sont deux bonnes nouvelles qui sont tombées lors de la New-York Comic Con puisque le scénariste Jamal Campbell a annoncé qu'à la demande des fans, DC Comics avait fait passer le titre de série limitée à série régulière. Autre bonne nouvelle, c'est toujours Campbell qui sera en charge du scénario.

Côté avenir, le scénariste imagine une nouvelle direction pour Zatanna afin de propulser le personnage au-delà de ses récits passés pour en faire une franchise à part entière. Ainsi, en tant que Mage Suprême, Zatanna explorera les Royaumes de la Magie, affrontant le folklore, la high fantasy et les menaces pesant sur le contrôle de la magie.

Pour ce qui est de la partie graphique, il a également été révélé que plusieurs artistes se joindront à la fête dont Yasmine Putri.

Pour les amoureux du personnage, Urban Comics a proposé il y a trois semaines Zatanna : Bring Down the House. Nous ne pouvons que vous le conseiller. Si vous désirez vous le procurer et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien. Une review sera proposée très prochainement sur MDCU.