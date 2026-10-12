[NYCC] Nouveaux visuels pour la série Shadow of the Bat de Deniz Camp et Javier Rodriguez

La série est toujours aussi attendue

Deniz Camp et Javier Rodriguez ont le vent en poupe depuis l'arrivée de leur titre Absolute Martian Manhunter. Alors forcément, lorsqu'il a été annoncé qu'ils allaient être de retour sur un nouveau projet, la nouvelle a été particulièrement bien reçue.

Aujourd'hui, nous reparlons dudit projet, Shadow of the Bat, puisque de nouvelles images ont été dévoilées lors de la Comic-Con de New-York. Les voici :

Côté contenu, les auteurs ont confirmé que l'idée de départ. La série mettra en scène Bruce Wayne (Batman) confronté à une explosion majeure dans une usine Ace Chemicals désaffectée - le site même où le Joker a vu le jour - provoquant la libération de substances chimiques aux effets psychotropes. Batman doit alors intervenir pour « affronter les nouvelles menaces » qui en émergent... aux côtés d'une foule de nouveaux personnages vivant, pour ainsi dire, dans l'ombre de la chauve-souris.

A ce sujet, Camp expliqué que l'on retrouverait le thème de l'humanité déjà présent dans Absolute Martian Manhunter. De son côté, Rodriguez a déclaré que l'aspect visuel jouerait sur le concept de Batman agissant dans l'ombre, en exploitant les possibilités visuelles liées à l'identité du personnage pour enrichir la narration.

Notez que, pour le moment, ce projet n'a pas encore de date. Par contre, nous savons qu'il a été présenté comme étant dans la continuité.

Si vous désirez vous procurer le deuxième tome et dernier d'Absolute Martian Manhunter, n'hésitez pas à passer par ce lien.

Pour aller plus loin :