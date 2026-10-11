[NYCC] Marvel annonce Crisis Of Faith, un crossover Miles Morales/Peter Parker

Un crossover de Spider-Men

Un crossover Miles Morales/Peter Parker, intitulé Crisis Of Faith, a été annoncé à la NYCC. Prévu pour avril prochain, Marvel nous vend un événement "sans aucune retenue", qui voit Peter Parker se faire submerger par ses problèmes de confiance en lui qui le touchent depuis l'arrivée de Hellgate, tandis que Miles Morales n'est pas content des choix qu'il fait. Ce crossover sera écrit par Joe Kelly et Bryan Edward Hill, les scénaristes réguliers de chacune des deux séries.

Le guerrier extraterrestre Hellgate est apparu pour la première fois dans Amazing Spider-Man en 2025, battant Spider-Man à plate couture lors de leur premier grand combat et le bannissant à travers le cosmos, en lui ordonnant de "devenir plus fort". Il a prévenu que la Terre était désormais à sa merci, que Spider-Man avait perdu le droit de la protéger, et que s'il revenait un jour, Hellgate détruirait tout ce qui lui est cher. Ils se sont affrontés de nouveau au début de l'année : Spider-Man, accompagné de nouveaux alliés et équipé d'un costume amélioré, a de nouveau fait face à Hellgate, qui a finalement été terrassé par des alliés écrasant un vaisseau spatial sur lui. Hellgate a toutefois insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une vraie défaite, et que leur conflit se poursuivrait.