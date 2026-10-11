[NYCC] Un numéro en plus et des projets Lego pour Marvel/Star Wars

Pour les fans des 2 licences

L'arrivée d'un crossover entre Marvel et Star Wars n'est pas un scoop, puisqu'il a été annoncé il y a 2 mois. En revanche, un petit changement a été annoncé lors de la NYCC. La mini-série Star Wars/Marvel: Hope Assembles prévue en 5 numéros, va finalement en faire 6 ! Quelques pages ont été montré lors du salon, laissant présager que Dark Vador pourrait mettre la main sur le Gant de l'Infini.

Bien sûr, tout un tas de couvertures est prévu, avec différentes catégories allant de A à G, et dont voici les détails :

A – COUVERTURE PRINCIPALE : les couvertures connectées de la série, signées du dessinateur de la série, David Marquez.

B – VARIANTE ALLIANCE : des héros et méchants Marvel s'allient à leurs homologues de Star Wars dans des duos pleins d'action.

C – VARIANTE BATAILLE : Marvel et Star Wars s'affrontent dans des duels impossibles.

D – VARIANTE UN NOUVEL ESPOIR : des moments emblématiques de Star Wars: Un nouvel espoir sont recréés avec des personnages Marvel.

E – VARIANTE CROSSOVER : les personnages manient les armes, costumes et symboles légendaires de l'autre franchise.

F – VARIANTE RÉTRO : de nouvelles illustrations qui capturent le style inimitable de la toute première série de comics Star Wars de Marvel.

G – HOMMAGE MARVEL : des couvertures légendaires de Marvel sont recréées avec des personnages des deux univers.

En parallèle de la sortie des comics, une collaboration a été lancée avec Lego, et plus particulièrement leur initiative Lego Ideas. Pour rappel, n'importe qui peut composer son set Lego, et le proposer au vote. Avec suffisamment de votes, le set peut être sélectionné par Lego pour devenir officiel. Là, l'idée est du coup de composer des sets qui mélangent les 2 univers Marvel et Star Wars. Trois thèmes sont proposés : Fusion de véhicules, Fusion de personnages ou Fusion de scènes. Si ça vous intéresse, vous avez jusqu'au 12 novembre pour proposer vos créations, et les votes débuteront le 8 décembre.