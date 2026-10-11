[NYCC] Un 3ème volume pour Justice League vs. Godzilla vs. Kong

Jamais 2 sans 3

L'improbable crossover Justice League vs. Godzilla vs. Kong sera de retour au printemps pour un troisème volume. Pour cette suite, DC souhaite agrandir les enjeux, puisqu'elle explorera le multivers, et plus particulièrement le Crime Syndicate de la Terre-3 avec ses propres versions de Godzilla et de Kong. Pour le moment, il faudra se contenter de cette info, car nous ne connaissons pas les détails, notamment l'équipe artistique sur le projet. Juste une image volée au NYCC :