[NYCC] Marvel annonce Magneto: End of Days par Brian Michaels Bendis et Andrea Sorrentino

Le passé, le présent et le futur de Magneto

C'est lors du panel Marvel Comics: House of Ideas de la New York Comic Con que la chose a été annoncée. Au mois de février, Brian Michaels Bendis et Andrea Sorrentino vont se réunir (avec Dave Stewart sur la colorisation) pour Magneto: End of Days. La mini-série sera composée de huit numéros. L'approche sera assez singulière puisque chaque numéro mettra en avant Magneto, bien sûr, mais à un moment différent de sa vie. Autrement dit, nous aurons ici des épisodes sur le présent du personnage mais également sur son passé et même son futur proche.

Un beau projet pour Bendis donc qui a qualifié Magneto de l'une des meilleures créations de Stan Lee et Jack Kirby et qui a déjà écrit le personnage dans des ouvrages tels que House of M ou encore Avengers vs. X-Men. Voici ce qu'il a déclaré à propos de la série :

Cette fois, nous allons explorer son univers à travers des chapitres uniques et soigneusement élaborés, couvrant toutes les époques de l'univers Marvel. De plus, je retrouve certains de mes créateurs de comics préférés : voir Andrea et Dave réunis est un événement en soi, et Tom Brevoort est à l'origine de certains de mes meilleurs moments chez Marvel. Nous travaillons sur cet ouvrage depuis de nombreux mois, et le résultat est tout simplement magnifique.

De son côté, Sorrentino a ajouté :

Travailler sur un personnage aussi emblématique que Magneto, avec tout ce qu'il représente pour l'histoire de Marvel, a constitué un défi à la fois passionnant et intimidant. Je dessine l'un des personnages de comics les plus populaires et les plus appréciés, qui est passé entre les mains de certains des meilleurs artistes du secteur ; cela m'incite toutefois à expérimenter de nouvelles mises en page et à trouver des façons inédites de représenter ses pouvoirs et sa personnalité sur la planche. Je suis ravi de collaborer à nouveau avec Brian sur une autre série… et j'ai hâte que les lecteurs découvrent le travail que Brian, Dave et moi avons accompli ces derniers mois.

Vous trouverez les premières covers et planches en fin de news.