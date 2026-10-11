[Preview] Batman: Bad Seeds - Streets of Gotham #1

Six récits de survie signés par les scénaristes vedettes Matt Fraction et Mariko Tamaki !

La preview de Batman: Bad Seeds - Streets of Gotham #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Matt Fraction et Mariko Tamaki et est dessiné par Brian Ching, Gretel Lusky et Steve Liever, entre autres. La cover principale est de Javi Fernandez. Fernandez que nous retrouverons également du côté des variant covers aux côtés de Dustin Nguyen et Kyuyong Eom. Il sortira ce mercredi 14 octobre pour 5.99$.

Six récits de survie signés par les scénaristes vedettes Matt Fraction et Mariko Tamaki ! Alors que le chaos provoqué par les « Bad Seeds » s'abat sur Gotham City et que la Bat-Famille livre une course contre la montre avant l'aube, les habitants de la ville doivent affronter seuls les menaces engendrées par la prolifération végétale incontrôlée de Poison Ivy. Retrouvez Matt Fraction et Mariko Tamaki, scénaristes récompensés aux prix Eisner, dans six histoires ancrées au cœur de la ville — récits de peur, de courage et de persévérance mettant en scène des citoyens ordinaires qui découvriront ce que signifie être un héros, avec ou sans cape.

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