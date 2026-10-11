[Preview] Doom All-On-One #1

Doom affronte l'univers Marvel tout entier à travers les flammes ardentes de la perdition !

La preview de Doom All-On-One #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Al Ewing et dessiné par Alessandro Cappuccio. C'est également ce dernier qui est en charge de la cover principale. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 14 octobre pour 7.99$.

Et Doom les a en supériorité numérique !

- Pendant des décennies, le Docteur Doom a défié le démon Méphisto comme seul Doom aurait osé le faire afin de libérer l'âme de sa mère !

- Voici le récit de son plus grand défi : Doom affronte l'univers Marvel tout entier à travers les flammes ardentes de la perdition !

- L'univers Marvel a-t-il encore une chance, même en enfer ? Découvrez-le, fans de Doom, à travers cinquante, oui, CINQUANTE pages panoramiques grand écran, au format paysage, de la bataille eschatologique qui mettra fin à tout !

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros #1 de la VO :