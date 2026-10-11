Meilleures ventes comics BDfugue semaine 41

Cette semaine, un Delcourt, un Panini Comics et trois Urban Comics.

Voici le top des ventes comics chez notre partenaire BDFugue. Découvrez les titres les plus plébiscités des 7 derniers jours, ceux que les lecteurs ont adoré et que vous ne devez pas manquer.

Cette semaine, un Delcourt, un Panini Comics et trois Urban Comics.

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Meilleures ventes BDFugue

#1 Gunslinger Spawn 2023 - 2024 (Pas de note) - Delcourt 22/10/2026 -- Delcourt Cette nouvelle incarnation de la malédiction de Spawn, qui met en scène un pistolero en quête de vengeance, est écrite par Todd McFarlane lui-même et dessinée par Brett Booth ! Cet album XXL contient deux arcs haletants ! Gunslinger est en Enfer ! Et plutôt que de chercher les responsables, il va accepter de défier Sinn, un être invincible. Gunslinger se retrouve alors entraîné dans une course périlleuse pour le Trône de l'Enfer, qui pourrait bien lui offrir le moyen de rentrer chez lui. 29.95 €

#2 Absolute Batman Tome 3 (10 notes) - Urban Comics 25/09/2026 -- Urban Comics Fraîchement échappée du terrible complexe de l'Arche M, la Dre Pamela Isley se voit animée d'une haine sans fin et d'un désir ardent de vengeance envers Gotham et ceux qui l'ont enfermée dans le ventre de la bête. Pour tenter de sauver la ville et arrêter cette effroyable créature végétale, Batman devra survivre à un torrent d'horreurs sans fin et ne reculer devant rien... Mais alors que l'ombre du Joker s'étend de plus en plus sur Gotham, le monstre le plus dangereux n'est peut-être pas celui que l'on croit. Contenu vo : Absolute Batman Ark M Special #1 + Absolute Batman #15-18 + Absolute Evil #1 20.5 €

#3 Batman – Gargoyle of Gotham (Pas de note) - Urban Comics 16/10/2026 -- Urban Comics Dans une Gotham City où chaque jour est plus sinistre que le précédent, Batman prend une décision radicale : abandonner définitivement l'identité de Bruce Wayne pour endosser le masque à plein temps. Mais lorsqu'une toute nouvelle galerie de vilains dépravés commence à émerger des profondeurs de la ville, le Chevalier Noir devra affronter la nature même du mal – y compris celui qui se cache dans les recoins les plus sombres de son propre coeur – pour faire face à ce qui menace sa ville. Contenu vo : Batman Gargoyle of Gotham #1-4 22.5 €

#4 Hyde Street Tome 2 (1 note) - Urban Comics 09/10/2026 -- Urban Comics Lorsque Pranky dérobe un masque maudit à son ennemi juré, Mr. X-Ray, le boy-scout le plus dangereux de Hyde Street se voit transformer en une sorte d'enfant-loup incontrôlable. Incapable de retirer le masque de son visage, désespéré et humilié, il n'a d'autre choix que de demander l'aide de son propriétaire, conclut une trêve fragile avec Mr. X-Ray et se rend chez le sinistre chirurgien du quartier, le Docteur Ego. Personne ne sait encore que le Boucher de Hyde Street s'est échappé de sa prison, chasse ses camarades Résidents... et se repaît de leur sang. Contenu vo : Hyde Street #8-12 18.5 €