Notre avis sur Lanterns saison 1

C'est l'heure du bilan !

C'est l'heure du bilan ! Après huit semaines de Lanterns, nous revenons sur l'entièreté de cette (première ?) saison. Bonne série, bonne adaptation ? Une histoire qui se suffit à elle-même, ou un tremplin vers les futurs projets du DCU ? On fait le point, car des choses à dire sur cette série, il y en a et pas qu'un peu.



Pour rappel, vous pouvez participer à nos lives Twitch tous les jeudi de 20h à 22h.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity #greenlantern #dccomics #dcu #lanterns