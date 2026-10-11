  1. Accueil
  2. Le site
  3. MDCU
  4. Notre avis sur Lanterns saison 1
MDCU

Notre avis sur Lanterns saison 1

Par The_Crusader 11/10/2026 16:23 0
C'est l'heure du bilan !

C'est l'heure du bilan ! Après huit semaines de Lanterns, nous revenons sur l'entièreté de cette (première ?) saison. Bonne série, bonne adaptation ? Une histoire qui se suffit à elle-même, ou un tremplin vers les futurs projets du DCU ? On fait le point, car des choses à dire sur cette série, il y en a et pas qu'un peu.


Pour rappel, vous pouvez participer à nos lives Twitch tous les jeudi de 20h à 22h.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :
Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity
Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160
Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity #greenlantern #dccomics #dcu #lanterns

The_Crusader

Martin, 23 ans Étudiant sur Bordeaux J'écris des trucs sur des trucs que j'aime

Me Suivre:

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

La rédac vous recommande

MDCU

Les lectures marquantes d'Image Comics selon MDCU

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0