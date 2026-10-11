Notre avis sur Lanterns saison 1

C'est l'heure du bilan ! Après huit semaines de Lanterns, nous revenons sur l'entièreté de cette (première ?) saison. Bonne série, bonne adaptation ? Une histoire qui se suffit à elle-même, ou un tremplin vers les futurs projets du DCU ? On fait le point, car des choses à dire sur cette série, il y en a et pas qu'un peu.
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