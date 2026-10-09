  1. Accueil
  2. Le site
  3. MDCU
  4. Twitch du 09/10 spécial Lanterns !
MDCU

Twitch du 09/10 spécial Lanterns !

Par Jeff 09/10/2026 17:58 0
Rendez-vous ce soir avec votre anneau !

Bonjour à tous,

Le prochain live Twitch, c'est ce soir 20h ! Et autant dire que ce live sera un petit peu différent des autres puisqu'il sera dédié à la série Lanterns. Nous commencerons par revenir sur le dernier épisode diffusé avant de basculer sur la série au sens large. Que vaut-elle ? En sommes-nous satisfait ? Peut-on la conseiller à un fan de Green Lantern ? A-t-elle un intérêt au sein du DCU ? Nous répondrons à toutes ces questions et bien d'autres ce soir. Nous terminerons avec un sujet un peu plus orienté sur le débat puisque nous vous proposerons de revenir sur cinq polémiques nées de la série HBO.

Je vous dis à ce soir à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

Lanterns

Lanterns
Créé par : Chris Mundy, Damon Lindelof et Tom King
Année : 2026

Les Green Lantern sont des gardiens de la paix intergalactiques qui portent des anneaux leur conférant des pouvoirs extraordinaires. Hal Jordan, un Green Lantern expérimenté s'associe avec une nouvelle recrue, John Stewart. Ils enquêtent...

La rédac vous recommande

Commencer les Comics

Commencer les comics : Thor

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0