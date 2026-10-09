Twitch du 09/10 spécial Lanterns !

Rendez-vous ce soir avec votre anneau !

Bonjour à tous,

Le prochain live Twitch, c'est ce soir 20h ! Et autant dire que ce live sera un petit peu différent des autres puisqu'il sera dédié à la série Lanterns. Nous commencerons par revenir sur le dernier épisode diffusé avant de basculer sur la série au sens large. Que vaut-elle ? En sommes-nous satisfait ? Peut-on la conseiller à un fan de Green Lantern ? A-t-elle un intérêt au sein du DCU ? Nous répondrons à toutes ces questions et bien d'autres ce soir. Nous terminerons avec un sujet un peu plus orienté sur le débat puisque nous vous proposerons de revenir sur cinq polémiques nées de la série HBO.

Je vous dis à ce soir à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity