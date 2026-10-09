[NYCC] Une nouvelle série pour 100 bullets

Toujours avec Brian Azzarello et Eduardo Risso

Une news très rapide pour vous informer que DC Comics vient d'annoncer à la NYCC l'arrivée d'une prochaine mini-série dans l'univers de 100 bullets. Elle sera sous-titrée Enemigos, sortira en 2027 et sera composée de 7 numéros. Nous ne savons rien de plus, si ce n'est que c'est toujours scénarisé par Brian Azzarello et dessiné par Eduardo Risso.

Pour rappel, la série 100 bullets originale a été publiée de 1999 à 2009 et faisait 100 numéros tout pile-poil. Pourtant, avec le récent retour de Vertigo, la série est aussi revenue, avec la mini-série en cours The US Of Anger. D'ailleurs, celle-ci était à l'origine prévue en 8 numéros, mais elle a été rabaissée à 7 numéros, comme la future mini-série.