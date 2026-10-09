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[Sorties Comics] Vendredi 09 octobre

Par CaptainMDCU 09/10/2026 00:00 0
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Les sorties du jour

Fourreau Le déviant T1+T2
09/10/2026 -
(Pas de note)
- Urban Comics
LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE : LE DÉVIANT DANS UN FOURREAU À LA FABRICATION SOIGNÉE Le Déviant revient dans une nouvelle édition avec un fourreau réunissant les 2 tomes de la série. 1972, Milwaukee. Alors que la neige tombe à gros flocons, un père Noël avide de sang commet des atrocités inimaginables sur des adolescents. Cinquante ans plus tard, un jeune écrivain tourmenté interviewe ce soi-disant "tueur déviant", qui, après des décennies derrière les barreaux, continue de clamer son innocence. Et alors que les festivités de Noël approchent à grands pas, le passé retrouve le chemin des cheminées, portant dans sa hotte une hache aiguisée...
42 €
Fourreau Le déviant T1+T2
Hyde Street Tome 2
09/10/2026 -
(1 note)
- Urban Comics
Lorsque Pranky dérobe un masque maudit à son ennemi juré, Mr. X-Ray, le boy-scout le plus dangereux de Hyde Street se voit transformer en une sorte d'enfant-loup incontrôlable. Incapable de retirer le masque de son visage, désespéré et humilié, il n'a d'autre choix que de demander l'aide de son propriétaire, conclut une trêve fragile avec Mr. X-Ray et se rend chez le sinistre chirurgien du quartier, le Docteur Ego. Personne ne sait encore que le Boucher de Hyde Street s'est échappé de sa prison, chasse ses camarades Résidents... et se repaît de leur sang. Contenu vo : Hyde Street #8-12
18.5 €
Hyde Street Tome 2
  • BartAllen
    Deuxième tome d'Hyde Street qui continue d'être une bonne surprise malgré les nombreux retard en VO, les 5 numéros de ce tome ayant été publié ente août 2025 et mai 2026. Côté histoire, on continue de découvrir de nouveaux résidents d'Hyde Street, tout en se concentrant sur Pranky et le Boucher. Graphiquement c'est top et plus facile à suivre en VF du coup.
Le Fantôme de l’opéra
09/10/2026 -
(2 notes)
- Urban Comics
L'Opéra Garnier vient d'être le théâtre d'une série de crimes violents qui ébranlent tout Paris. Au milieu de ce chaos, Christine Dubois ne tardera pas à découvrir que personne — surtout pas la mystérieuse voix qui murmure depuis les combles — n'est ce qu'il semble être. Alors qu'un vieil ami revient pour enquêter sur ces attaques troublantes, Christine comprendra qu'il n'existe aucun moyen d'échapper au fameux Fantôme de l'opéra. Les Monstres Universal débarquent chez Urban ! Découvrez les plus grands mythes horrifiques du cinéma tels que L'Homme Invisible, La Créature du Lac noir, Dracula, Frankenstein et bien d'autres, modernisés par les meilleurs auteurs de la scène comics moderne, dans des éditions grand format prestige ! Contenu vo : Universal Monsters: Phantom of the opera #1-4
20.5 €
Le Fantôme de l’opéra
  • Jeff
    Un titre assez différent des autres opus de la collection. Les dessins et la colorisation sont très bons et apportent clairement une touche horrifique / flippante à l'ensemble du récit. Chose que le scénario en lui-même ne fait pas forcément... et c'est un peu ça qui est dommage. De son côté, on a parfois l'impression que le scénariste part plus sur du policier. Et donc, forcément, il y a un décalage. Ajoutez à cela quelques lenteurs et vous avez un numéro qui se noie un peu dans la masse des titres Universal monsters alors qu'il aurait pu en prendre la tête en terme de qualité (ou au moins finir dans le top 3).
  • Uraphire
    Nouveau titre pour la collection qui m’a bien intrigué pour le coup. Ici, on reprend l’histoire du film de 1943 avec des petits changements intéressants, dont la nature plus ambiguë du Fantôme et une caractérisation plus poussée de Christine Dubois. Malheureusement, l'auteur n’a que quatre numéros pour raconter son histoire et l'on sent qu'il doit accélérer certains points de l'intrigue. La grosse réussite, ce sont les dessins qui apportent une touche unique à l’histoire en donnant une dimension fantastique au Fantôme de l’Opéra.
Superman Unlimited tome 2
09/10/2026 -
(2 notes)
- Urban Comics
Alors que Superman doit faire face à un siège surnaturel qui menace Smallville, la nouvelle installation Steelworks construite dans la ville natale de l'Homme d'Acier se retrouve au coeur du conflit. Serait-elle la clef de la solution... ou l'origine du problème ? Contenu vo : Superman Unlimited #7-10 + Superman : Chains Of Love Special #1
18.5 €
Superman Unlimited tome 2
  • BartAllen
    Second tome de cette série qui peine à convaincre. Après un premier tome moyen, on a ici des épisodes peu intéressants. Reste à voir comment seront publié les épisodes suivants avec les différents "crossovers", mais ce tome est clairement dispensable.
  • Adrien L.
    La série commençait assez fort avec une idée audacieuse, dont les conséquences seront traitées plus tard (en ce moment dans Kingdom of Zod en VO). Mais ce tome 2 passe à autre chose, et perd Albuquerque au passage. La série devient un peu insipide, avec du très banal. Bref, allez plutôt lire la série principale Superman.
Garfield - Tome 81 : Au paradis des lasagnes
09/10/2026 -
(Pas de note)
- Dargaud
12.95 €
Garfield - Tome 81 : Au paradis des lasagnes
  • Utilisateur supprimé
    J’attends avec impatience ce tome sur mon héros préféré le fameux Garfield. Pouvez rajouter les autres tomes sur le personnage puisque je l’ai lis et les collectionne car j’adore le personnage et ces histoires

CaptainMDCU

Eh oui, c'est bien moi, le GRAND Captain MDCU ! Le Vigilant costumé de MDCU. Soyez sage, sinon j'interviendrais ! Mes goûts en comics ? je déteste Batman (un faible), Superman (son costume est naze) et Iron Man (pfff, se battre avec une armure, pourquoi pas un tank tant qu'on y est ?!). J'adore les personnages de Wonder Woman, Supergirl, Power Girl et Catwoman. J'aime aussi beaucoup les Tortues Ninja (braves petites bêtes...) et The Walking Dead (ça me fait marrer de voir comment les humains galèrent à poutrer 3-4 pov' zombies).

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