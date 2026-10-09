[Sorties Comics] Vendredi 09 octobre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !
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Les sorties du jour
Fourreau Le déviant T1+T2
Hyde Street Tome 2
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Deuxième tome d'Hyde Street qui continue d'être une bonne surprise malgré les nombreux retard en VO, les 5 numéros de ce tome ayant été publié ente août 2025 et mai 2026. Côté histoire, on continue de découvrir de nouveaux résidents d'Hyde Street, tout en se concentrant sur Pranky et le Boucher. Graphiquement c'est top et plus facile à suivre en VF du coup.
Le Fantôme de l’opéra
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Un titre assez différent des autres opus de la collection. Les dessins et la colorisation sont très bons et apportent clairement une touche horrifique / flippante à l'ensemble du récit. Chose que le scénario en lui-même ne fait pas forcément... et c'est un peu ça qui est dommage. De son côté, on a parfois l'impression que le scénariste part plus sur du policier. Et donc, forcément, il y a un décalage. Ajoutez à cela quelques lenteurs et vous avez un numéro qui se noie un peu dans la masse des titres Universal monsters alors qu'il aurait pu en prendre la tête en terme de qualité (ou au moins finir dans le top 3).
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Nouveau titre pour la collection qui m’a bien intrigué pour le coup. Ici, on reprend l’histoire du film de 1943 avec des petits changements intéressants, dont la nature plus ambiguë du Fantôme et une caractérisation plus poussée de Christine Dubois. Malheureusement, l'auteur n’a que quatre numéros pour raconter son histoire et l'on sent qu'il doit accélérer certains points de l'intrigue. La grosse réussite, ce sont les dessins qui apportent une touche unique à l’histoire en donnant une dimension fantastique au Fantôme de l’Opéra.
Superman Unlimited tome 2
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Second tome de cette série qui peine à convaincre. Après un premier tome moyen, on a ici des épisodes peu intéressants. Reste à voir comment seront publié les épisodes suivants avec les différents "crossovers", mais ce tome est clairement dispensable.
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La série commençait assez fort avec une idée audacieuse, dont les conséquences seront traitées plus tard (en ce moment dans Kingdom of Zod en VO). Mais ce tome 2 passe à autre chose, et perd Albuquerque au passage. La série devient un peu insipide, avec du très banal. Bref, allez plutôt lire la série principale Superman.
Garfield - Tome 81 : Au paradis des lasagnes
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J’attends avec impatience ce tome sur mon héros préféré le fameux Garfield. Pouvez rajouter les autres tomes sur le personnage puisque je l’ai lis et les collectionne car j’adore le personnage et ces histoires