[Sorties Comics] Vendredi 09 octobre

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Les sorties du jour

Fourreau Le déviant T1+T2 (Pas de note) - Urban Comics 09/10/2026 -- Urban Comics LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE : LE DÉVIANT DANS UN FOURREAU À LA FABRICATION SOIGNÉE Le Déviant revient dans une nouvelle édition avec un fourreau réunissant les 2 tomes de la série. 1972, Milwaukee. Alors que la neige tombe à gros flocons, un père Noël avide de sang commet des atrocités inimaginables sur des adolescents. Cinquante ans plus tard, un jeune écrivain tourmenté interviewe ce soi-disant "tueur déviant", qui, après des décennies derrière les barreaux, continue de clamer son innocence. Et alors que les festivités de Noël approchent à grands pas, le passé retrouve le chemin des cheminées, portant dans sa hotte une hache aiguisée... 42 €

Hyde Street Tome 2 (1 note) - Urban Comics 09/10/2026 -- Urban Comics Lorsque Pranky dérobe un masque maudit à son ennemi juré, Mr. X-Ray, le boy-scout le plus dangereux de Hyde Street se voit transformer en une sorte d'enfant-loup incontrôlable. Incapable de retirer le masque de son visage, désespéré et humilié, il n'a d'autre choix que de demander l'aide de son propriétaire, conclut une trêve fragile avec Mr. X-Ray et se rend chez le sinistre chirurgien du quartier, le Docteur Ego. Personne ne sait encore que le Boucher de Hyde Street s'est échappé de sa prison, chasse ses camarades Résidents... et se repaît de leur sang. Contenu vo : Hyde Street #8-12 18.5 €

Le Fantôme de l’opéra (2 notes) - Urban Comics 09/10/2026 -- Urban Comics L'Opéra Garnier vient d'être le théâtre d'une série de crimes violents qui ébranlent tout Paris. Au milieu de ce chaos, Christine Dubois ne tardera pas à découvrir que personne — surtout pas la mystérieuse voix qui murmure depuis les combles — n'est ce qu'il semble être. Alors qu'un vieil ami revient pour enquêter sur ces attaques troublantes, Christine comprendra qu'il n'existe aucun moyen d'échapper au fameux Fantôme de l'opéra. Les Monstres Universal débarquent chez Urban ! Découvrez les plus grands mythes horrifiques du cinéma tels que L'Homme Invisible, La Créature du Lac noir, Dracula, Frankenstein et bien d'autres, modernisés par les meilleurs auteurs de la scène comics moderne, dans des éditions grand format prestige ! Contenu vo : Universal Monsters: Phantom of the opera #1-4 20.5 €