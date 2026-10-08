[NYCC] La collection Marvel Renown arrive en 2027

La 2ème annonce Marvel pour les revendeurs

Comme hier était la journée réservée aux revendeurs à la NYCC, Marvel a fait des annonces sur de nouvelles collections pour 2027. Outre Marvel Brick, il y aura une autre nouveauté, intitulé Marvel Renown. Le concept peut paraître bizarre aux européens que nous sommes, mais il s'agit tout simplement une collection appelée à être rééditée.

En effet, les éditeurs américains fonctionne en gros comme Panini chez nous à une certaine époque. Après la première sortie en fascicules, des albums reliés sont proposés, mais il s'agit d'un tirage unique. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Une série peut donc devenir introuvable, en attendant que l'éditeur le repropose, souvent dans un autre format.

La collection Marvel Renown va essayer de casser en proposant une sélection de titres qui resteront en catalogue de façon permanente. C'est une révolution pour l'éditeur. Les albums annoncés jusque-là n'ont que des couvertures souples, mais Marvel ne s'interdit pas de proposer des cartonnées par la suite. Voici les trois premiers titres :

Marvel Renown - Punisher: Suicide Run

Scénario : Steven Grant, Chuck Dixon, Larry Hama

Dessin : Hugh Haynes, Gary Kwapisz, John Buscema, Val Mayerik

Format souple, 344 pages, 29,99 $, 16 février 2027

Contenu : Punisher (vol. 2) #85-88, Punisher War Journal (1988) #61-64, Punisher War Zone (1992) #23-25

Marvel Renown - Daredevil: The Devil in Cell-Block D

Par Ed Brubaker, Michael Lark et David Aja

23 février, 17,99 $

Marvel Renown - All-New Hawkeye

Par Jeff Lemire et Ramon Perez

9 mars, 19,99 $