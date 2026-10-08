[NYCC] Marvel annonce la collection Marvel Brick

Elle porte bien son nom

C'est parti pour la New York Comic Con ! Hier se tenait la journée des revendeurs, et Marvel a annoncé une nouvelle collection, Marvel Brick. Il s'agit ni plus ni moins qu'une collection de Compendium comme peuvent déjà le faire Image ou DC. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme des Omnibus, mais avec une couverture souple, permettant de baisser parfois drastiquement le prix. La collection sera lancée en été prochain.

Pour le moment, quatre albums sont annoncés. Uncanny X-Men: All New, All Different rassemblera le premier gros pan des numéros X-Men ayant suivi Giant Size X-Men, de Len Wein et Dave Cockrum en 1975, donc du Chris Claremont et du John Byrne. Il y aura aussi Superior Spider-Man: Hero or Menace, avec le run de Dan Slott qui a vu Otto Octavius posséder le corps de Peter Parker et devenir le Superior Spider-Man en 2013. Viendra ensuite Uncanny X-Force: The Apocalypse Solution, avec le run de Rick Remender et Jerome Opeña sur la série de 2011. Et enfin The Unbeatable Squirrel Girl, de Ryan North et Erica Henderson, la série de 2015.

Il ne s'agit pas vraiment d'une révolution, mais plutôt un alignement sur la concurrence. Mais au moins, Marvel a la bonne idée de jouer la carte de l'humour avec le nom de la collection, et qui lui permet d'utiliser le slogan "Build Your House Of Ideas Brick By Brick" ("Construisez votre Maison des Idées, brique par brique").