[Sorties Comics] Jeudi 08 octobre

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Les sorties du jour

La Ballade des suffragettes - L'histoire invisible du droit de vote des minorités aux USA (1 note) - Delcourt 08/10/2026 -- Delcourt De la convention de Seneca Falls en 1848 au Voting Rights Act de 1965, Caitlin Cass retrace l'histoire de la lutte des femmes pour leur droit de vote aux Etats-Unis dans un album passionnant et foisonnant ! La Ballade des suffragettes dépeint l'histoire du mouvement social pour le droit de vote des femmes, célébrant les batailles décisives, les victoires et les violences subies. Caitlin Cass explore et humanise les figures historiques clés, depuis les débuts de la lutte jusqu'à l'avènement des " nouvelles femmes " et l'ère des droits civiques. Dans ce grand kaléïdoscope, ces portraits de femmes révèlent les dynamiques raciales complexes qui hantent cette histoire et montrent que rien n'est acquis. 34.95 €