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DC Comics

James Gunn confirme être à l'écriture d'un autre projet

Par Adrien L. Source: CBM 07/10/2026 17:37 0
Mais lequel ?

Petite news rapide afin de signaler que le co-président de DC Studios a déclaré qu'il était à l'écriture d'un nouveau projet. Cette fois encore, c'est sur les réseaux sociaux que le tout s'est passé selon Variety. Voici ce qu'il a répondu lorsqu'un fan lui a demandé s'il était prêt à écrire son prochain film :

J'y suis déjà. Il fallait bien que je fasse quelque chose en attendant le montage !

Bien que DC Comics ne soit pas mentionné, on imagine mal Gunn proposer autre chose maintenant qu'il est président des studios DC. A présent, reste à savoir quel est le projet en question. Clairement, un film ne serait pas de trop car, pour rappel, officiellement, il n'y a plus rien de prévu après Man of Tomorrow dont la date de sortie est toujours le 9 juillet 2027.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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