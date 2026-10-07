Plus de variant covers hommage pour Absolute Batman

Sauf demande de

On en a parlé il y a encore deux jours. Les variant covers d'Absolute Batman sont très, très nombreuses. Et parmi elles, on pouvait également trouver des covers "hommage". Le principe est simple, tu prends une cover connue et t'en inspires pour en faire une cover Absolute Batman. Et puisque des images valent mieux que des mots, voici quelques exemples :

Mais ça, visiblement, c'était avant. En effet, l'artiste Aldrin Aw a déclaré sur les réseaux sociaux que sa cover hommage à Thor a été rejetée. Et la raison est plutôt claire : DC Comics n'accèpte plus les covers hommages.

Voici ce que l'auteur avait proposé :

Mais alors, qu'est-ce qui a changé exactement ? Eh bien selon Bleeding Cool qui a un petit peu creusé, l'explication serait très simple : DC Comics ne s'était rendu compte de rien. Le côté "hommage" des covers n'aurait pas été mis en avant par les différents dessinateurs et l'éditeur n'a pas fait le lien entre les covers des titres DC et les covers dont les dessinateurs se sont inspirés. A présent, ils comptent donc ouvrir l'oeil et refuser les covers de ce type. A moins, bien sûr, que la source d'inspiration soit détenue par Warner Bros. Ainsi, cette covers reprenant The Shinning ne devrait jamais poser problème :