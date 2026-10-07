[Preview] Midnight Spider-Man #1

Le jeune Peter Parker est transformé en un hideux hybride mi-homme mi-araignée

La preview de Midnight Spider-Man #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Phillip Kennedy Johnson et est dessiné par Scietronc. La cover principale est de Steve Beach et les variant covers de Ryan Stegman, Peach Momoko ou encore Clayton Crain. Edité par Marvel, il sort aujourd'hui pour 5.99$.

Dans sa quête de la vie éternelle, l'impitoyable société Oscorp transforme le jeune Peter Parker en un hideux hybride mi-homme mi-araignée. Lorsque Oscorp commence à exploiter les secrets découlant de sa mutation pour créer d'autres hybrides homme-animal, Peter accepte sa nouvelle forme grotesque pour les arrêter.

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