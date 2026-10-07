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[Preview] Supernatural: Sam Winchester #1

Par Adrien L. Source: Bleeding Cool 07/10/2026 10:17 0
Sam se retrouve attiré par une mystérieuse ferme isolée en pleine campagne

La preview de Supernatural: Sam Winchester #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Paulina Ganucheau et dessiné par Kendall Goode. C'est également Paulina qui a réalisé la cover principale. Edité par Dynamite, il sort aujourd'hui pour 4.99$.

SAM WINCHESTER est la vedette de sa propre série pour la première fois, sous la plume de la scénariste à succès PAULINA GANUCHEAU (Disney Villains: Maleficent) et le crayon de l'artiste montante KENDALL GOODE (The Terminator: Santa Claus Is Coming To Town) ! Après avoir commis un acte irréparable envers son frère, le cadet des Winchester se retrouve attiré par une mystérieuse ferme isolée en pleine campagne… mais que cache-t-elle ? Ce numéro propose une couverture signée Stephen Byrne qui se complète avec celle de SUPERNATURAL: DEAN WINCHESTER #1 !

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO :

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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