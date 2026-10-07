Clap de fin pour Marvel Unlimited

Place à Webtoon !

Marvel avait lancé une plateforme de comics numériques du nom de Marvel Unlimited. Très pratique, elle permettait de payer un abonnement pour avoir accès à toutes les publications Marvel, chaque semaine. Même si c'était en anglais, les lecteurs français pouvait en profiter. L'éditeur vient cependant de faire le choix de sous-traiter cette fonctionnalité. En effet, c'est la plateforme coréenne Webtoon qui sera en charge.

La nouvelle application sera lancée le 16 novembre prochain, et offrira des fonctionnalités similaires, notamment l'accès à plus de 35 000 comics numériques et les nouveaux numéros 30 jours après leur publication papier. Elle se nomme Marvel Comics, avec un petit "powered by Webtoon", et sera présentée plus en détail à la NYCC de cette fin de semaine. On nous promet une interface plus ergonomique, et de la lecture en défilement vertical, en plus des modes plus classiques.

Au niveau des abonnements, deux niveaux sont proposés : la formule Base à 9,99$ HT par mois (ou 69,99$ HT par an) pour avoir les comics 3 mois après leur publication papier, ou la formule Ultimate à 12,49$ HT par mois (ou 99,99$ par an) pour les avoir 30 jours après. Actuellement, il y a une offre spéciale pour s'abonner à Ultimate au prix de Base pour la première année.

Marvel Unlimited fermera ses portes le 7 décembre prochain. Rappelons que chez DC, l'application DC Universe Infinite propose le même type d'offre.