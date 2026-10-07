[Sorties Comics] Mercredi 07 octobre

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Les sorties du jour

WALTER SIMONSON – STAR WARS (Pas de note) - Panini Comics 07/10/2026 -- Panini Comics David Michelinie, Walter Simonson Les légendaires Walter Simonson et Tom Palmer ont créé une série de comics Star Wars au début des années 1980, avant la sortie de L'Empire contre-attaque. Ils sont réunis ici, et comme pour toutes les Artist Edition, chaque page a été scannée avec le plus grand soin à partir des originaux conservés dans les archives personnelles des deux artistes. (Contient les épisodes US Star Wars 51-52, 55-57, 60) Panini Comics se lance dans les Artist Edition, une collection exceptionnelle présentant les planches originales scannées sans aucune retouche. Pour 2026, plusieurs albums Marvel sont au programme (dont le Amazing Spider-Man de Romita) complétés par ces épisodes de Star Wars par Walter Simonson. 100 €

JOHN ROMITA – AMAZING SPIDER-MAN (Pas de note) - Panini Comics 07/10/2026 -- Panini Comics Stan Lee, John Romita Sr Peu de tandems sont aussi prestigieux que celui de Stan Lee et John Romita Sr sur Spider-Man. Cet ouvrage exceptionnel rassemble six épisodes du duo (numéros 67 à 69, 71, 75 et 84 d’Amazing Spider-Man) dans un format luxueux présentant les planches originales du célèbre dessinateur. (Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 67-69, 71, 75 et 84) 100 €

X-MEN – SHADOWS OF TOMORROW 6 (Pas de note) - Panini Comics 07/10/2026 -- Panini Comics Gail Simone, Saladin Ahmed, Tiago Palma, Martin Coccolo… L’avènement des Régulateurs révèle un secret lié au passé de Wolverine. Moonstar doit empêcher Charon de mettre la main sur un artefact capable d’achever son rituel. Une équipe d’élite se lance dans une mission temporelle en compagnie de Captain America. Rogue poursuit son enquête sur Dents de Sabre, Logan et Silver Sable entraînent les nouveaux Morlocks, Colossus recherche Magie et Kamala Khan, piégée dans L’Ère d’Apocalypse, doit retrouver les derniers X-Men. (Contient les épisodes US X-Men United (2026) 2, Giant-Size Age of Apocalypse (2025) 1 (I), Wolverine (2024) 18, Magik & Colossus (2026) 3, Moonstar (2026) 2, Uncanny X-Men Annual (2026) 1 et Rogue (2026) 3, inédits) 16 €

MARVEL UNIVERSE 2 (1 note) - Panini Comics 07/10/2026 -- Panini Comics Stephanie Phillips, Jed Mackay, Aaron Kuder, Alvaro Lopez… Sur Sakaar, Miss Hulk protège les habitants d’une attaque des Mille Yeux. Pendant ce temps, la Panthère Noire se retrouve pourchassé par des créatures inspirées des surhumains terriens. Enfin, Richard Rider obtient une chance de venger le Nova Corps, détruit durant la vague d’Annihilation, et affronte Vorace. (Contient les épisodes US Planet She-Hulk (2025) 3-4, Black Panther: Intergalactic (2025) 2-3 et Nova: Centurion (2025) 3-4, inédits) 15 €

MARVEL WORLD 12 (Pas de note) - Panini Comics 07/10/2026 -- Panini Comics Al Ewing, Brian Michael Bendis, Humberto Ramos, Carmen Carnero… Alors que différentes factions armées cherchent à s’approprier le château de Fatalis, celles-ci découvrent qu’il recèle d’indicibles horreurs… Spider-Man prend un jeune super-héros sous son aile tandis que les Avengers fêtent leur anniversaire. Les Quatre Fantastiques affrontent une version alternative de Susan Storm et Iron Man fait face aux agissements sinistres de Madame Masque. (Contient les épisodes US Iron Man (2026) 3, Dungeons of Doom (2025) 3, Fantastic Four (2025) 9, Giant-Size Amazing Spider-Man (2025) 1, Avengers (2023) 34 (II) et 35 et Amazing Spider-Man Annual (2026) 1, inédits) 16 €

SPIDER-MAN/VENOM – DEATH SPIRAL 2 (de 2, Collector) (Pas de note) - Panini Comics 07/10/2026 -- Panini Comics Al Ewing, Joe Kelly, Kev Walker, Ed McGuinness… Le tueur en série Tourment assassine les membres éloignés des familles de Peter Parker, Eddie Brock et Mary Jane Watson. Si ces derniers font leur possible pour mettre fin à cette spirale meurtrière, les cadavres continuent de s’accumuler. Désormais, les vies de Dylan Brock, May Parker et Anna Watson sont en danger. (Contient les épisodes US Venom (2025) 256-257, Amazing Spider-Man (2025) 26-27 et Amazing Spider-Man/Venom: Death Spiral – Body Count (2026) 1, inédits) 20.99 €

X-MEN – SHADOWS OF TOMORROW 7 (Collector) (Pas de note) - Panini Comics 07/10/2026 -- Panini Comics Jed Mackay, Gail Simone, Netho Diaz, Luciano Vecchio… Les X-Men affrontent les pièges de la Salle des Dangers quand un allié fait une apparition impromptue… Au Foyer Haven, rêves et cauchemars se mêlent tandis que des secrets concernant les Uncanny X-Men refont surface. Cable constate que la menace pesant sur X-Force est proche, Cyclope affronte les Reavers, Laura tombe au combat et Tornade cherche à retrouver la Terre-616. Kamala Khan découvre les failles d’un monde où les mutants règnent en maîtres. (Contient les épisodes US Uncanny X-Men (2024) 26, Inglorious X-Force (2026) 4, X-Men (2024) 28, Storm: Earth's Mightiest Mutant (2026) 3, Cyclops (2026) 3, Generation X-23 (2026) 3 et Giant-Size House of M (2025) 1 (I), inédits) 22 €

X-MEN – SHADOWS OF TOMORROW 7 (Pas de note) - Panini Comics 07/10/2026 -- Panini Comics Jed Mackay, Gail Simone, Netho Diaz, Luciano Vecchio… Les X-Men affrontent les pièges de la Salle des Dangers quand un allié fait une apparition impromptue… Au Foyer Haven, rêves et cauchemars se mêlent tandis que des secrets concernant les Uncanny X-Men refont surface. Cable constate que la menace pesant sur X-Force est proche, Cyclope affronte les Reavers, Laura tombe au combat et Tornade cherche à retrouver la Terre-616. Kamala Khan découvre les failles d’un monde où les mutants règnent en maîtres. (Contient les épisodes US Uncanny X-Men (2024) 26, Inglorious X-Force (2026) 4, X-Men (2024) 28, Storm: Earth's Mightiest Mutant (2026) 3, Cyclops (2026) 3, Generation X-23 (2026) 3 et Giant-Size House of M (2025) 1 (I), inédits) 16 €

X-MEN – SHADOWS OF TOMORROW 6 (Collector) (Pas de note) - Panini Comics 07/10/2026 -- Panini Comics Gail Simone, Saladin Ahmed, Tiago Palma, Martin Coccolo… L’avènement des Régulateurs révèle un secret lié au passé de Wolverine. Moonstar doit empêcher Charon de mettre la main sur un artefact capable d’achever son rituel. Une équipe d’élite se lance dans une mission temporelle en compagnie de Captain America. Rogue poursuit son enquête sur Dents de Sabre, Logan et Silver Sable entraînent les nouveaux Morlocks, Colossus recherche Magie et Kamala Khan, piégée dans L’Ère d’Apocalypse, doit retrouver les derniers X-Men. (Contient les épisodes US X-Men United (2026) 2, Giant-Size Age of Apocalypse (2025) 1 (I), Wolverine (2024) 18, Magik & Colossus (2026) 3, Moonstar (2026) 2, Uncanny X-Men Annual (2026) 1 et Rogue (2026) 3, inédits) 22 €

ULTIMATE UNIVERSE 15 (Collector) (Pas de note) - Panini Comics 07/10/2026 -- Panini Comics Jonathan Hickman, Deniz Camp, Peach Momoko, Marco Chechetto… Ben Parker et Jonah Jameson dévoilent la mainmise du Caïd sur New York, Mikhail Raspoutine dénonce les exactions commises par sa famille sur les mutants, l’Empereur Feu du Soleil d’Hi no Kuni est pris à partie par les manifestants. Partout, le peuple se soulève et rejoint le réseau des Ultimates. Mais l’enfant de Tornade et T’Challa menace de conquérir la Terre pour le compte d’extraterrestres. (Contient les épisodes US Ultimates (2024) 18, Ultimate Spider-Man (2024) 23, Ultimate X-Men (2024) 21, Ultimate Black Panther (2024) 22-23 et Ultimate Wolverine (2025) 10-11, inédits) 22 €

WOLVERINE – WEAPONS OF ARMAGEDDON (2 notes) - Panini Comics 07/10/2026 -- Panini Comics Chip Zdarsky, Luca Maresca Teri O’Barnes a la capacité de pister les mutants. C’est elle qui a permis aux agents du programme Arme X de capturer Logan il y a des années. À présent, Teri tente de se racheter et contacte Wolverine afin qu’il vienne en aide à Tyler Torrens, un jeune mutant prisonnier de l’organisation WarriorPrime. (Contient les épisodes US Wolverine: Weapons of Armageddon (2026) 1-4, inédits) 18 €

MARVEL UNIVERSE 2 (Collector) (Pas de note) - Panini Comics 07/10/2026 -- Panini Comics Stephanie Phillips, Jed Mackay, Aaron Kuder, Alvaro Lopez… Sur Sakaar, Miss Hulk protège les habitants d’une attaque des Mille Yeux. Pendant ce temps, la Panthère Noire se retrouve pourchassé par des créatures inspirées des surhumains terriens. Enfin, Richard Rider obtient une chance de venger le Nova Corps, détruit durant la vague d’Annihilation, et affronte Vorace. (Contient les épisodes US Planet She-Hulk (2025) 3-4, Black Panther: Intergalactic (2025) 2-3 et Nova: Centurion (2025) 3-4, inédits) 20.99 €

MARVEL WORLD 12 (Collector) (Pas de note) - Panini Comics 07/10/2026 -- Panini Comics Al Ewing, Brian Michael Bendis, Humberto Ramos, Carmen Carnero… Alors que différentes factions armées cherchent à s’approprier le château de Fatalis, celles-ci découvrent qu’il recèle d’indicibles horreurs… Spider-Man prend un jeune super-héros sous son aile tandis que les Avengers fêtent leur anniversaire. Les Quatre Fantastiques affrontent une version alternative de Susan Storm et Iron Man fait face aux agissements sinistres de Madame Masque. (Contient les épisodes US Iron Man (2026) 3, Dungeons of Doom (2025) 3, Fantastic Four (2025) 9, Giant-Size Amazing Spider-Man (2025) 1, Avengers (2023) 34 (II) et 35 et Amazing Spider-Man Annual (2026) 1, inédits) 22 €

ULTIMATE UNIVERSE 15 (Pas de note) - Panini Comics 07/10/2026 -- Panini Comics Jonathan Hickman, Deniz Camp, Peach Momoko, Marco Chechetto… Ben Parker et Jonah Jameson dévoilent la mainmise du Caïd sur New York, Mikhail Raspoutine dénonce les exactions commises par sa famille sur les mutants, l’Empereur Feu du Soleil d’Hi no Kuni est pris à partie par les manifestants. Partout, le peuple se soulève et rejoint le réseau des Ultimates. Mais l’enfant de Tornade et T’Challa menace de conquérir la Terre pour le compte d’extraterrestres. (Contient les épisodes US Ultimates (2024) 18, Ultimate Spider-Man (2024) 23, Ultimate X-Men (2024) 21, Ultimate Black Panther (2024) 22-23 et Ultimate Wolverine (2025) 10-11, inédits) 16 €

SPIDER-MAN/VENOM – DEATH SPIRAL 2 (de 2) (1 note) - Panini Comics 07/10/2026 -- Panini Comics Al Ewing, Joe Kelly, Kev Walker, Ed McGuinness… Le tueur en série Tourment assassine les membres éloignés des familles de Peter Parker, Eddie Brock et Mary Jane Watson. Si ces derniers font leur possible pour mettre fin à cette spirale meurtrière, les cadavres continuent de s’accumuler. Désormais, les vies de Dylan Brock, May Parker et Anna Watson sont en danger. (Contient les épisodes US Venom (2025) 256-257, Amazing Spider-Man (2025) 26-27 et Amazing Spider-Man/Venom: Death Spiral – Body Count (2026) 1, inédits) 15 €

CAPTAIN AMERICA T02 (Pas de note) - Panini Comics 07/10/2026 -- Panini Comics Chip Zdarsky, Valerio Schiti, Delio Diaz… Au lendemain du Règne de Fatalis et à cause d'agissements inconsidérés de Thunderbolt Ross, le Hulk rouge, la Latvérie est au bord de la guerre civile ! Captain America veut servir de casque bleu pour protéger les civils mais le nouveau S.H.I.E.L.D. a d'autres idées en tête. L'affrontement qui s'annonce pourrait avoir des conséquences pour l'univers Marvel entier ! (Contient les épisodes US Captain America (2025) 6-11, inédits) 18 €