Urban Comics annonce deux ouvrages signés Daniel Warren Johnson

Un bel objet et un projet plein de promesses !

On termine les annonces d'Urban Comics avec le retour de Daniel Warren Johnson et ce, via deux sorties. Le premier est Tout l'art de Daniel Warren Johnson, soit l'adaptation pour les lecteurs français de The Art of Daniel Warren Johnson. L'ouvrage retracera l'essentiel de sa carrière depuis ses débuts en 2012. Il sortira le 26 février 2027 pour 39€.

DO A POWERBOMB, MURDER FALCON, EXTREMITY, WONDER WOMAN - DEAD EARTH, TRANSFORMERS... L’œuvre de Daniel WARREN JOHNSON impressionne par son style inimitable, et sa capacité à livrer des récits débordants autant d'action que d'émotion brute. Cet ouvrage retrace l'essentiel de sa carrière depuis ses débuts en 2012 : une véritable plongée dans le processus créatif de cet artiste hors du commun, dévoilant de nombreux dessins jamais encore révélés au public, de commandes jusqu'à des oeuvres plus personnelles, des études préliminaires et des esquisses de couvertures, le tout commenté par l'auteur en en personne. Un immanquable pour les fans !

Le deuxième titre est la dernière série en date de l'auteur : Chainkata. Une série qui... n'est pas encore sortie aux Etats-Unis. Edité par Image Comics sur le sol américain, le premier numéro ne sortira que le 18 novembre 2026 (lorsqu'Urban Comics parle de "nouveau récit coup de poing", il faut donc prendre des pincettes et plutôt espérer qu'il s'agisse d'un nouveau récit coup de poing même si, dans les faits, on ne doute pas vraiment du talent de Daniel Warren Johnson).

Chainkata sera proposé en prépublication sous forme de « cahiers », à format prestige et tirage limité. Les trois cahiers de deux épisodes chacun, viendront jalonner l’année 2027. Elle sera augmentée de nombreux dessins et recherches de l’auteur scannés par ses soins et exclusive à cette édition, ainsi que d’une interview signée David HARPER (journaliste américain, créateur de sktchdcomic et animateur de Off Panel, un podcast hebdomadaire consacré au monde du comics). La première publication des épisodes 1 et 2 en VF arrivera en France en février en Noir & Blanc, avec quelques couleurs directes de l’auteur. En fin d’année 2027, vous pourrez retrouver l’entièreté de l’album en couleur au format cartonnée, dans la collection Urban Indies.

Voici le synopsis du premier numéro :

Luma, reine guerrière maniant une tronçonneuse, est en quête d'un pouvoir inconnu dans l'immensité de l'espace. Elle ne souhaite qu'une chose : trouver la paix… mais la violence et la terreur la traquent à travers chaque trou noir. Princesse Mononoké rencontre Warhammer 40k dans cette aventure de science-fiction explosive, qui s'annonce comme le lancement le plus attendu de l'année !

Pour les intéressés, vous trouverez quelques images du premier numéro ici.