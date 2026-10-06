Urban Comics annonce Green Arrow Renaissance et la suite de Zero Hour

Deux DC Paperback de plus

Les fans de Green Arrow doivent clairement être aux anges en ce moment. Entre l'annonce de Green Arrow Année 1 du côté de la collection Nomad et de l'arrivée d'Absolute Green Arrow tome 1, on était déjà pas mal. Et pourtant... ce n'est pas fini ! En effet, l'éditeur a encore ajouté un titre à la liste. Il s'agit de Green Arrow : Renaissance écrit par Jeff Lemire et dessiné par Andrea Sorrentino, un titre qui date de 2013. Il sera proposé dans la collection DC Paperback le 12 février 2027 au prix de 31.50€. Il contient les titres US Green Arrow #17-34, Secret Origins #4, Green Arrow #23.1: Count Vertigo, Futures End Green Arrow #1.

Oliver Queen est l'héritier d'une fortune colossale qu'il utilise pour financer la croisade de son alter ego : le justicier masqué Green Arrow. Archer d'exception, il est également la terreur des criminels et un membre de la redoutable Ligue de Justice d'Amérique. Mais tout cet univers vole en éclats le jour où l'assassin Komodo s'en prend à ses plus proches alliés et lui révèle les secrets derrière la disparition de son père.

Toujours du côté des DC Paperback, l'éditeur proposera également la suite et fin de l'event Zero Hour, toujours écrit et dessiné par Dan Jurgens, entre autres. Il sera proposé le 26 février 2027 au prix de 36€ et contiendra les titres US

Flash #0, Green Arrow #90, Adventures Of Superman #516, Justice League America #92, Action Comics #703, Justice League International #68, Legion Of Super-Heroes #61, Green Lantern #0, Superman: The Man Of Steel #0, Guy Gardner: Warrior #24, Justice League Task Force #16, Catwoman #14, Robin #10, Showcase '94 #10, Damage #0 And #6, Zero Hour: Crisis In Time #0-2, Anima #7.

Les héros de l'univers DC sont toujours menacés par des anomalies temporelles. Malgré tout, certaines d'entre elles comme Alpha Centurion, Batgirl ou Triumph, tentent d'aider à percer le mystère de cette Crise d'ampleur. Mais la chute de la Société de Justice n'est qu'un début et bien vite tous s'aperçoivent que derrière cette catastrophe se trouve l'un des leurs devenu fou. Une lutte pour réécrire la réalité s'amorce alors.