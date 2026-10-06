Urban Comics annonce Deadly Class tome 2 pour le 15 janvier 2027

On continue les annonces d'Urban Comics avec l'arrivée du deuxième tome de Deadly Class. L'éditeur l'a annoncé pour le 15 janvier 2027 au prix de 29€. Toujours écrit par Rick Remender et dessiné par Wes Craig, ce deuxième intégrale contiendra les numéros US Deadly Class #17-31 (tomes 4 à 6).
1988, Marcus Lopez s'apprête à terminer sa première année de formation à l'Académie Kings Dominion des Arts Létaux, et l'heure de l'examen final a sonné. Et une chose est sûre, qu'ils réussissent ou qu'ils échouent, aucun élève ne sortira de cette épreuve sans avoir du sang sur les mains...
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