Panini Comics termine ses annonces avec cinq ouvrages dont La bande à Picsou et Secret War

Fin des Big News pour ce début d'année

Panini Comics a terminé ses big news avec une dernière salve d'ouvrages. Tout d'abord, nous retrouvons un nouveau titre Disney édité aux Etats-Unis par Dynamite. Cette fois, il ne s'agit pas d'un ouvrage tiré d'un classique d'animation Disney mais il devrait tout de même plaire à de nombreux lecteurs puisqu'il s'agit de La bande à Picsou tome 1 (DuckTales en VO). Ecrit par Brandon Montclare et dessiné par Tommaso Ronda, il est prévu pour le mois de janvier.

Autre gros morceau, Panini Comics a également annoncé la réédition de Secret War en format de poche. Ecrit par Brian Michael Bendis et dessiné par Gabrielle Dell'Otto, ce récit complet sera proposé au mois de février.

Ensuite, ce sont deux titres qui rejoindront la collection 100% Marvel qui ont été annoncés. Le premier le what if...? dans lequel nous retrouverons Torunn Gronbekk, Gerry Dugan, Marc Guggenheim ou encore Cafu nous présenter des récits autour du couple Cyclope/Maddie, Jessica Jones, Captain America version 2099 ou encore Thor qui devient le nouveau Venom. Le second est le récit complet Captain Marvel: Dark Past écrit par Paul Jenkins et dessiné par Lucas Werneck. Les deux ouvrages sortiront respectivement en février et janvier 2027.

On referme la définitivement la page des Big News de Panini Comics avec un Marvel Deluxe. Nous retrouverons Christopher Cantwell, Cafu et Angel Unzueta pour le tome 2 d'Iron Man : Les jeux sont faits. Sortie prévue en février 2027.

Un recap de toutes les annonces de Panini Comics vous sera proposé très prochainement.