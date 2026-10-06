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Le crossover G.I. Joe X Tomb Raider se dévoile en images

Par Adrien L. Source: Bleeding Cool 06/10/2026 10:58 0
G.I. Joe et Lara Croft se rencontrent pour la toute première fois !

La preview de G.I. Joe : A real american hero / Tomb Raider #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Kyle Higgins et dessiné par Elena Casagrande et Alex Guimaraes. Ce sont également ces derniers que nous retrouverons sur la cover principale. Pour ce qui est des variant covers, il y en aura deux réalisées par l'incontournable Stjepan Sejic.

SAVOIR, C'EST DÉJÀ LA MOITIÉ DU COMBAT. L'AUTRE MOITIÉ, C'EST L'INCURSION ! G.I. JOE et LARA CROFT se rencontrent pour la toute première fois dans une nouvelle mini-série signée par les stars KYLE HIGGINS (RADIANT BLACK) et ELENA CASAGRANDE (Black Widow), qui dévoile le lien secret unissant ces icônes de la culture populaire. Lara Croft a exploré certains des lieux les plus dangereux de la planète, mais aucun n'est aussi périlleux que l'île de Cobra. Pour cette aventure, elle devra faire appel à une vieille connaissance, Shipwreck, ainsi qu'à plusieurs escouades de Joes afin de mener une expédition risquée au cœur de l'île. Leur objectif : récupérer un trésor qui y est dissimulé depuis des décennies... un trésor que Destro et la Baronne sont prêts à tout pour s'approprier en premier.

G.I. Joe : A real american hero / Tomb Raider #1 sortira ce mercredi 7 octobre pour 4.99$. 

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO :

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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