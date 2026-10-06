Les séries Buffy et Angel seront finalement lancées en mars 2027

Enfin un peu plus d'informations sur les relaunchs

Les comics Buffy et Angel ont un gros point d'interrogation au-dessus de leur tête depuis quelques temps. En fait, depuis que Dynamite a récupéré les droits de ces univers, on ne sait plus trop à quoi s'attendre. Après l'annonce en bonne et due forme de l'arrivée d'une nouvelle série Buffy (puis Angel, puis Firefly), nous avons attendu patiemment la date de sortie mais le moment venu... pas de Buffy #1, pas d'Angel #1, pas de Firefly #1. Pire encore, les prises de commandes sont suspendues et les sollicitations des mois suivants ne font absolument pas mention de ces trois univers. Et dans le sens où l'éditeur a tardé à communiquer sur la situation, on ne pouvait que penser à une chose : l'annulation. Finalement, le président de Dynamite, Nick Barrucci, a enfin pris la parole. Une explication qui se veut rassurante (bien qu'elle ne le soit pas tant que ça) mais qui, malheureusement, maintenait un certain brouillard quant aux dates de sortie de ces trois séries.

Bonne nouvelle, aujourd'hui, nous connaissons enfin les dates. Ainsi, le top départ de Buffy contre les vampires sera pour le 10 mars 2027. Angel suivra un peu plus tard dans le mois tandis que Firefly démarrera en avril.

MDCU ne manquera pas de vous proposer une critique de ces numéros aussitôt sortis.