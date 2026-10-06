Avengelyne #1 par Rob Liefeld et Daniel Maine se dévoile !

L'Ange Vengeur préféré de tous est de retour !

La preview d'Avengelyne #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Rob Liefeld et est dessiné par Daniel Maine. C'est également ce dernier que nous allons retrouvé sur la cover principale. Côté variant covers, nous aurons Rob Liefeld, Dan Lawlis ou encore Ben Bradi.

L'Ange Vengeur préféré de tous est de retour ! Dans Avengelyne, un prêtre en pleine crise de foi voit son existence bouleversée par l'apparition d'un mystérieux ange. L'arrivée d'Avengelyne attire l'attention de Belisle, un puissant seigneur démon, alors qu'elle devient la cible de forces démoniaques cherchant à la rallier à leur cause. Que vous soyez nouveau lecteur ou amateur de classiques tels que Youngblood, Spawn et Vampirella, ne manquez pas ce nouveau tournant dans l'histoire de l'un des personnages les plus emblématiques de Liefeld.

Avengelyne #1 sortira ce mercredi 7 octobre pour 3.99$.